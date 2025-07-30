Озон-банк начал разворачивать собственную сеть банкоматов

«Ъ»: Озон-банк планирует развернуть 350 банкоматов до конца года

До конца этого года Озон-банк планирует установить 350 банкоматов. О том, что он начал разворачивать собственную сеть банкоматов, пишет «Коммерсантъ».

Они появятся в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса, а также в других местах, например, торговых центрах и офлайн-магазинах. Актуальные адреса будут доступны на карте в мобильном приложении банка.

В Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге уже работают 12 точек. Пока функционал ограничен снятием и пополнением, по любым дебетовым и кредитным картам платежных систем «Мир», Visa и Mastercard (выпущенных банками РФ). В будущем функционал планируют расширить. «До конца этого года мы будем расширять сеть и изучать спрос, удобство локаций, и после примем решение о дальнейшем масштабировании», — приводит ТАСС слова генерального директора Ozon Fintech Ваэ Овасапяня.

Источник «Коммерсанта» на банковском рынке полагает, что установка 350 устройств обойдется в 700 миллионов рублей. А для того, чтобы окупить затраты, банку нужно перенаправить через них около 35 миллиардов.

Ozon банк — российский банк с универсальной лицензией ЦБ, который развивает финансовые и платежные сервисы для физических и юридических лиц. У банка более 31,7 миллиона активных клиентов.