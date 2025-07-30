Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:36, 30 июля 2025Экономика

Озон-банк начал разворачивать собственную сеть банкоматов

«Ъ»: Озон-банк планирует развернуть 350 банкоматов до конца года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

До конца этого года Озон-банк планирует установить 350 банкоматов. О том, что он начал разворачивать собственную сеть банкоматов, пишет «Коммерсантъ».

Они появятся в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса, а также в других местах, например, торговых центрах и офлайн-магазинах. Актуальные адреса будут доступны на карте в мобильном приложении банка.

В Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге уже работают 12 точек. Пока функционал ограничен снятием и пополнением, по любым дебетовым и кредитным картам платежных систем «Мир», Visa и Mastercard (выпущенных банками РФ). В будущем функционал планируют расширить. «До конца этого года мы будем расширять сеть и изучать спрос, удобство локаций, и после примем решение о дальнейшем масштабировании», — приводит ТАСС слова генерального директора Ozon Fintech Ваэ Овасапяня.

Источник «Коммерсанта» на банковском рынке полагает, что установка 350 устройств обойдется в 700 миллионов рублей. А для того, чтобы окупить затраты, банку нужно перенаправить через них около 35 миллиардов.

Ozon банк — российский банк с универсальной лицензией ЦБ, который развивает финансовые и платежные сервисы для физических и юридических лиц. У банка более 31,7 миллиона активных клиентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тайсон из России рассказал о прошедшей 30 километров под ударами БПЛА колонне бронетехники

    Появились подробности о проведенной во время землетрясения на Камчатке операции

    Конфликтовавший с «Ахматом» боец заявил о необходимости провести СВО «внутри» России

    Назван самый популярный модный бренд в мире

    На США обрушилось цунами

    В Польше захотели отменить безвиз для нескольких стран

    Высота цунами в российском регионе достигла 15 метров

    Россия ударила по лагерю ВСУ «Искандером». Потери составили до 200 бойцов. Прилет ракеты по месту дислокации попал на видео

    Граничащая с Россией страна начала готовить гражданских к военному конфликту

    США выдвинули ультиматум Ливану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости