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22:28, 30 июля 2025Интернет и СМИ

Пользователю Telegram предложили выкупить его юзернейм за 25 миллионов долларов

Дуров: Пользователю Telegram предложили выкупить его юзернейм за 25 млн долларов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Владельцу юзернейма @crypto в Telegram предложили выкупить его ник за 25 миллионов долларов, об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

Он сообщил, что пользователь приобрел цифровое имя за 350 тысяч долларов два с половиной года назад, за это время цена выросла в 70 раз.

«Пользователи Telegram являются суверенными владельцами: без посредников, без конфискации, все обеспечено смарт-контрактами TON», — подчеркнул Дуров, отметив, что это единственная крупная платформа, которая соблюдает права людей, включая владение цифровыми идентификаторами и активами.

Ранее Дуров ответил на слухи об уходе Telegram из России. Предприниматель назвал эту информацию фейком и подчеркнул, что мессенджер много лет отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации.

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