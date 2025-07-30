Пользователю Telegram предложили выкупить его юзернейм за 25 миллионов долларов

Дуров: Пользователю Telegram предложили выкупить его юзернейм за 25 млн долларов

Владельцу юзернейма @crypto в Telegram предложили выкупить его ник за 25 миллионов долларов, об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

Он сообщил, что пользователь приобрел цифровое имя за 350 тысяч долларов два с половиной года назад, за это время цена выросла в 70 раз.

«Пользователи Telegram являются суверенными владельцами: без посредников, без конфискации, все обеспечено смарт-контрактами TON», — подчеркнул Дуров, отметив, что это единственная крупная платформа, которая соблюдает права людей, включая владение цифровыми идентификаторами и активами.

Ранее Дуров ответил на слухи об уходе Telegram из России. Предприниматель назвал эту информацию фейком и подчеркнул, что мессенджер много лет отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации.