Премьер-министра одной страны засудят за нарушение этики

Bloomberg: Суд Таиланда рассмотрит дело премьера Чинават о нарушении этики

Конституционный суд Таиланда рассмотрит дело отстраненного премьер-министра страны Пхетхонгтхан Чинават о нарушении этики. Об этом сообщает Bloomberg.

«Конституционный суд Таиланда дал Чинават срок до 4 августа, чтобы представить свою защиту в громком деле о нарушении этики, которое может привести к ее отстранению от должности из-за урегулирования пограничного спора с Камбоджей», — отмечается в материале.

Дополнительно сообщается, что продление срока окончательное, и суд «продолжит рассмотрение дела независимо от того, подаст ли Чинават возражение».

1 июля суд отстранил Чинават от исполнения обязанностей премьер-министра страны после получения жалобы от группы сенаторов. Ее обвинили в нарушении этических норм после того, как в сеть попала запись ее телефонного разговора с бывшим премьер-министром Камбоджи Хун Сеном. По их мнению, сделанные в ходе обсуждения пограничного спора заявления касаются суверенитета Таиланда.