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11:35, 30 июля 2025Интернет и СМИ

Гузеева пригрозила проклятием одной группе людей

Гузеева пригрозила проклятием тем, кто осуждает ее за воспоминания о матери
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева пригрозила проклятием одной группе людей. В сторис своего Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) она назвала гадинами тех, кто осуждает ее за воспоминания о матери.

Гузеева опубликовала видео, в котором показала, как готовит шакшуку. «Есть ли на свете блюдо чудеснее шакшуки? (...) В моем детстве мамочка называла это армянской яичницей с помидорами. Я не знаю почему», — сказала она.

«Да, чуть не забыла. Если еще хоть раз какая-нибудь гадина скажет мне, что вот я, взрослая тетя, а все вспоминаю мамочку — прокляну!» — добавила телеведущая.

Ранее Гузеева посмеялась над новостями о том, что сбежала из России. Актриса назвала фантазерами журналистов, которые распространяют подобные слухи.

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