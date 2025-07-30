Гузеева пригрозила проклятием тем, кто осуждает ее за воспоминания о матери

Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева пригрозила проклятием одной группе людей. В сторис своего Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) она назвала гадинами тех, кто осуждает ее за воспоминания о матери.

Гузеева опубликовала видео, в котором показала, как готовит шакшуку. «Есть ли на свете блюдо чудеснее шакшуки? (...) В моем детстве мамочка называла это армянской яичницей с помидорами. Я не знаю почему», — сказала она.

«Да, чуть не забыла. Если еще хоть раз какая-нибудь гадина скажет мне, что вот я, взрослая тетя, а все вспоминаю мамочку — прокляну!» — добавила телеведущая.

Ранее Гузеева посмеялась над новостями о том, что сбежала из России. Актриса назвала фантазерами журналистов, которые распространяют подобные слухи.