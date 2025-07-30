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00:33, 30 июля 2025Россия

Пушков оценил угрозы Трампа ввести санкции против России

Пушков: Последствия введенных Трампом санкций будут и для самих США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп введет санкции против России, то последствия будут в том числе и для самих США. Так угрозы американского лидера прокомментировал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Нефть рванула вверх только из-за обещаний Трампа ввести вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть и газ. Если же он введет эти санкции на деле, она подорожает еще больше», — написал Пушков.

По его словам, Трамп «напрасно отмахивается» от этого явления.

Ранее Трамп заявил, что не обеспокоен возможными последствиями введения новых санкций против России для мировых нефтяных рынков.

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