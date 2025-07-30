Сальдо рассказал об ударе по порту в Николаевской области

Сальдо: ВС России поразили порт, откуда ВСУ атаковали Тендровскую косу

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации нанесли удар по порту в Николаевской области, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершали высадки на Тендровской косу. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сегодня ночью наши войска нанесли мощный и точный удар по порту противника в Очакове Николаевской области. Цель — место, откуда совсем недавно киевский режим попытался забросить десант на Тендровскую косу», — написал Сальдо.

По его словам, удар был нанесен при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО), а ВСУ понесли ощутимые потери.

Ранее Сальдо рассказал, что десант ВСУ откатился в сторону Одессы после неудачной высадки на Тендровской косе в Херсонской области. Он добавил, что власти Украины продолжают отправлять своих граждан на верную гибель.