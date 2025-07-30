Стала известна доля занятой ВС России территории в Красноармейске

Российские войска заняли более 5 % территории Красноармейска

Российские войска в результате успешных боевых действий заняли уже более пяти процентов территории Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом стало известно из сообщения в Telegram аналитического проекта WarReports.

«Территориальная принадлежность города Покровск на 29 июля: за Российской армией 1,3 квадратных километра, пять процентов [от всей территории города]», — говорится в публикации.

Согласно подсчетам, еще около шести процентов территории занимает линия боевого соприкосновения.

Ранее частям Вооруженных сил Украины в Покровске предрекли попадание в котел. Отмечается, что Российская армия уже смогла пробраться в городскую застройку Родинского. Также на протяжении нескольких дней ведутся бои за расположенную рядом шахту.