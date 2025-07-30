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13:47, 30 июля 2025Бывший СССР

Украинские военкомы начали использовать скорые для мобилизации в Херсоне

Сальдо: Сотрудники ТЦК в Херсоне начали использовать автомобили скорой помощи
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Украинские сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) начали использовать автомобили скорой помощи для мобилизации в Херсоне. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«В Херсоне украинские каратели из ТЦК начали использовать машины скорой помощи для охоты на людей. (...) Специально маскируются под медиков, чтобы беспрепятственно рыскать по Таврическому и Шуменскому», — написал Сальдо.

По его словам, украинские военкомы преследуют две цели, используя скорые — избегают беспилотники ВС России и скрытно вылавливают мужчин.

Ранее Сальдо рассказал, что десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) откатился в сторону Одессы после неудачной высадки на Тендровской косе в Херсонской области.

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