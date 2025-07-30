В Армении признали незаконными обыски у российского бизнесмена

Апелляционный суд Армении признал незаконными обыски у бизнесмена Карапетяна

Апелляционный суд Еревана признал незаконным постановление правительства Армении о проведении обысков у арестованного российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом сообщает издание «Sputnik Армения».

«Жалоба на это решение была удовлетворена, апелляционный уголовный суд зафиксировал факт нарушения прав Самвела Карапетяна», — приводятся в публикации слова адвоката предпринимателя Лианы Гаспарян.

По словам юриста, решение суда доказывает, что силовые органы не имели достаточных оснований для процессуальных действий.

Ранее Карапетян выиграл в Международном суде дело против Армении о национализации «Электросетей». Согласно решению суда, принятые Арменией поправки не соответствуют международным обязательствам республики и должны быть приостановлены.