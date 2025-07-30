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19:45, 30 июля 2025Моя страна

В Новосибирск на самолете-амфибии прилетела собака-штурман

Собака-штурман приземлилась в Новосибирске в составе экспедиции
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Новосибирск на самолете-амфибии прилетела собака-штурман в составе экспедиции «Вызов Арктики». Об этом сообщает «Om1 Новосибирск».

Четвероногий член экипажа имеет 200 часов налета и участвует в масштабном перелете по 25 городам Арктической зоны, Урала, Сибири и Поволжья. По словам участницы экспедиции Натальи Дмитриевой, цель проекта — показать доступность частной малой авиации и популяризировать авиационный туризм в стране.

Из-за аномальной жары в Новосибирске собаке-штурману пришлось нелегко, хотя ранее она успешно переносила и прохладный арктический климат. «В Сибири сейчас жарко. Они [собаки] успели побывать и в прохладном климате, и в жаркую погоду. Конечно, как любой собаке, в жару ему не очень комфортно, а прохладу он любит», — отметила Дмитриева.

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Экспедиция уже посетила Пермский край, Томскую и Кемеровскую области, Ханты-Мансийский автономный округ и Алтайский край. После встречи с новосибирскими авиаторами экипаж отправится в Татарск, а затем в Омск. В 2026 году организаторы планируют расширить маршрут до 50 городов, включая отдаленные регионы Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что на одном из судов, курсирующих у берегов Камчатки, уже пять лет в числе экипажа есть необычный член команды — рыжий кот по кличке Симба. Пушистый моряк не пропускает ни одного рейса, сопровождая своих двуногих коллег в морских путешествиях и выполняя роль талисмана «на удачу».

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