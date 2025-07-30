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12:33, 30 июля 2025Бывший СССР

В Раде призвали антикоррупционные органы Украины проверить Думу

Депутат Рады Гончаренко призвал НАБУ и САП проверить экс-главу АРМА Думу
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Антикоррупционные органы Украины должны проверить уволившуюся главу агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Елену Думу. К таким действиям Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины в своем Telegram-канале призвал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Елену Думу не просто надо уволить! Надо чтобы антикоррупционные органы проверили, чем она там занималась», — написал он. По словам парламентария, в агентстве творится «полный беспорядок с кучей коррупционных схем».

Он также напомнил, что экс-глава ведомства поддерживала подписанный президентом страны Владимиром Зеленским закон о фактическом лишении независимости НАБУ и САП.

Руководитель АРМА подала в отставку 30 июля. Она сделала это в день, когда в силу вступил закон об усилении институциональной способности АРМА. Кроме того, по словам чиновницы, ее отставка обеспечит независимое проведение международного аудита, который должен вскоре пройти в агентстве.

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