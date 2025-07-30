В Раде заявили о подготовке соглашения с США по продаже дронов за оружие

Спикер Рады Стефанчук: Киев и США готовят соглашение по продаже дронов за оружие

Киев ведет подготовку соглашения с США по продаже украинских дронов в обмен на американское оружие. Об этом рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает в Telegram канал «Новини.live».

«Мы ожидаем новую мега-сделку с Соединенными Штатами, когда украинские дроны будут продаваться в США, а Украина будет покупать новейшее оружие из США. Это совершенно новая страница, когда мы уже начинаем становиться поставщиками безопасности для всего мира», — заявил парламентарий.

Он отметил, что сделка между странами может быть заключена уже осенью.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, прося денег у стран Запада на выплату зарплаты военным, назвал их оружием. По его словам, Украине нужно найти 65 миллиардов долларов, 40 из которых нужны для закрытия дефицита, а 25 миллиардов пойдут на производство дронов.