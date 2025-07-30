Звезда «СашиТани» рассказала о пережитой в школе ненависти

Актриса Валентина Рубцова призналась, что в школе ненавидела алгебру и геометрию

Актриса Валентина Рубцова, известная по роли Тани в сериалах «Универ» и «СашаТаня», призналась, что во время учебы в школе всей душой ненавидела два предмета. Об этом она рассказала «Общественной Службе Новостей».

Самыми нелюбимыми предметами Рубцовой оказались алгебра и геометрия. По словам актрисы, в целом она училась хорошо и тройки получала нечасто.

«Алгебра и геометрия! Я их так не любила, настолько ненавидела, что у меня аж от злости руки начинали чесаться, поэтому я так рада, что не мечтала стать математиком. Хотела стать актрисой», — призналась Валентина.

Также она добавила, что особую любовь питала к русскому языку, литературе и физкультуре.

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