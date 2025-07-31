Рост пенсий, подорожание проезда и новые правила открытия счета в банке. Что изменится в жизни россиян с 1 августа?

В России с 1 августа проиндексируют пенсии работающим пенсионерам

С начала августа 2025 года вступает в силу ряд законов и правил, которые коснутся жизни миллионов граждан России. Теперь абоненты смогут отказаться от спам-рассылки на телефонный номер, подросткам разрешат открывать банковские счета только с согласия родителей, а работающим пенсионерам проиндексируют пенсии. В ряде городов страны, включая Санкт-Петербург, вырастет стоимость проезда на общественном транспорте. Кроме того, вводится уголовная ответственность за осквернение воинских мемориалов. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале «Ленты.ру».

Пенсии работающим пенсионерам проиндексируют

С 1 августа будут проиндексированы пенсии работающим пенсионерам. Прибавку к выплатам получат пожилые россияне, которые были официально трудоустроены в 2024 году, а их работодатели отчисляли страховые взносы в Социальный фонд России.

Прибавка будет индивидуальной для каждого пенсионера. Она зависит от уровня индивидуального пенсионного коэффициента

Подростки смогут открывать счет в банке только с разрешения родителей

Правила по открытию банковских счетов для подростков в возрасте от 14 до 18 лет также изменятся с 1 августа 2025 года. С этого момента несовершеннолетние граждане должны будут получить письменное согласие родителей либо законных представителей. Открыть счет без такого согласия смогут лишь полностью дееспособные подростки — вступившие в брак, официально работающие по договору или контракту либо занимающиеся предпринимательством.

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Россиянам разрешат отказаться от спама

Отказаться от получения массовых рассылок на телефонный номер можно будет с 1 августа 2025 года. У абонентов появится возможность поставить блок на спам через личный кабинет на сайте оператора либо в мобильном приложении. Власти надеются, что эта мера позволит сократить количество нежелательных сообщений как минимум вдвое.

Кроме того, с сентября этого года вводится запрет на массовые обзвоны без согласия абонента.

В ряде городов подорожает проезд

Стоимость проезда на общественном транспорте вырастет в Санкт-Петербурге. Так, за одну поездку в метро теперь придется заплатить 86 рублей вместо 81. Билет на автобус, троллейбус или трамвай обойдется в 80 рублей (было 75). При этом поездка в метро и наземном транспорте по карте «Подорожник» обойдется в 60 рублей (было 56 и 51 соответственно).

60 рублей стоимость проезда в метро Петербурга по «Подорожнику»

Подорожает проезд и в Воронежской области: теперь он составит 27 рублей, если оплачивать наличными, и 25 рублей — по банковской карте. Изменения не затронут столицу региона — в Воронеже стоимость проезда выросла еще 21 июля.

В Туле последний месяц лета тоже начинается с роста тарифов. Жителям теперь придется платить 45 рублей наличными, 38 — банковской картой и 36 — «Тройкой».

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Участникам СВО продлили срок действия результатов ЕГЭ

Для военнослужащих, участвующих в СВО, продлевается срок действия результатов ЕГЭ. Мера будет способствовать повышению доступности образования для солдат и офицеров, а также позволит им быстрее адаптироваться после окончания службы.

Новое наказание за осквернение воинских мемориалов

Уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, вводится с 3 августа 2025 года. Виновным в преступлении может грозить наказание в виде штрафа до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

При отягчающих обстоятельствах (например, если акт вандализма совершен группой лиц), наказание может вырасти до пяти миллионов рублей штрафа либо тюремного заключения сроком до пяти лет. При этом не важно, где находится мемориал — на территории России или за ее пределами.

Ответственность за оборот немаркированных алкоголя и табака

Уголовным преступлением также становится производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажи алкогольной, табачной или никотинсодержащей продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством, совершенные в крупном размере. Также вводится ответственность за изготовление в целях сбыта и за сбыт поддельных средств идентификации для маркировки такой продукции.