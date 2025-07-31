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18:49, 31 июля 2025Интернет и СМИ

Умер издававший в России Cosmopolitan и Playboy медиамагнат

Нидерландский медиамагнат Дерк Сауэр скончался на 73-м году жизни
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Kemal Rijken / YouTube

Нидерландский медиамагнат Дерк Сауэр, который издавал в России журналы Cosmopolitan и Playboy, умер на 73-м году жизни. Об этом пишет газета Het Parool.

«Амстердамский журналист, издатель и предприниматель Дерк Сауэр скончался в четверг в возрасте 72 лет. (...) Сауэр был смелым и жизнерадостным человеком, обладавшим огромным талантом: он добивался своего», — говорится в сообщении.

Причиной смерти стали травмы, полученные бизнесменом во время управления парусной лодкой в прошлом месяце.

Дерк Сауэр родился в Амстердаме в 1952 году. Работал в различных нидерландских газетах и журналах. В 1989 году он вместе с семьей переехал в Москву. В начале 1990-х годов он основал издательский дом Independent Media, который впоследствии стал одним из крупнейших в России. Он выпускал русскоязычные версии журналов Cosmopolitan, Playboy и Esquire. В ноябре 2012 года он стал президентом РБК, а в августе 2015 года перешел на должность вице-президента группы компаний «Онэксим». Весной 2022 года медиамагнат вернулся в Нидерланды.

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