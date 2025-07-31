Глава МИД Сирии высказался об отношениях с Россией

Глава МИД аш-Шибани: Ряд моментов осложняют отношения России и Сирии

У новых властей Сирии есть возможность построить новую и сильную республику, и правительство заинтересовано, чтобы Россия была рядом в этом процессе. Об этом заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент «Ленты.ру».

При этом дипломат отметил, что есть ряд моментов, которые осложняют отношения двух стран. «Сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить воссоединение народа в Сирии внутри страны и за ее пределами», — сказал он.

О визите главы МИД Сирии Асааде аш-Шибани в Москву стало известно 30 июля. На данный момент он является самым высокопоставленным сирийским чиновником, посетившим Россию после прихода к власти в Дамаске нового правительства.