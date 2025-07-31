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04:30, 31 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили об опасности неправильного хранения кормов для животных в жару

Эксперт по качеству продуктов Балагуров: Неверное хранение кормов в жару опасно
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Каким бы качественным ни был корм для животных, при неправильном хранении он может лишиться части питательных свойств или даже из полезного лакомства превратиться в потенциально опасный продукт, сообщил директор фонда охраны качества питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров. О рисках он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

В летний период под влиянием высоких температур и палящего солнца корма особенно быстро портятся, даже если по сроку годности они могут храниться еще несколько недель или месяцев

Григорий Балагуровэксперт по качеству продуктов

Хранение сухих кормов в жаркую погоду требует особого подхода, так как при температуре около 25-26 градусов в них начинают быстро окисляться жиры, обозначил эксперт.

«В результате у корма появляется неприятный запах, портятся вкусовые качества, и его употребление может обернуться для питомца различными проблемами с ЖКТ, включая понос или рвоту», — предостерег Балагуров.

По этой причине он рекомендовал хранить корм в прохладном сухом месте, например, кладовке, кухонной тумбе вдали от плиты или закрытом шкафу. При этом следует убедиться, что там нет перепадов температур, а сам продукт надежно защищен от попадания на него прямых солнечных лучей. Собеседник «Ленты.ру» также посоветовал не использовать для хранения корма летом балкон или подоконник, так как в этот период подобные зоны могут сильно нагреваться.

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«При выборе корма лучше отдавать предпочтение тем, которые хранятся в герметично запаянной полимерной многослойной упаковке. В противовес этому, корма, которые продаются на развес, летом лучше не покупать — высока вероятность, что к тому моменту, как питомец приступит к поглощению пищи, она из-за отсутствия барьерной защиты и под влиянием жары как минимум лишится значительной части своей питательной ценности», — поделился эксперт.

Если у пачки нет специальной застежки, то лучше всего пересыпать корм в отдельную тару с плотно прилегающей крышкой: для этого подойдут стеклянные емкости или пластиковые контейнеры, рассказал Балагуров. Он посоветовал не пренебрегать защитными емкостями еще и потому, что корм привлекателен для насекомых, которые могут не только испортить продукт, но и быть переносчиками серьезных инфекций.

И в целом в летние месяцы лучше покупать небольшие пачки лакомств для питомцев – так они будут употребляться быстрее, и тем самым снижается риск их порчи в результате долгого хранения

Григорий Балагуровэксперт по качеству продуктов

Влажные корма особенно быстро портятся в жару, указал эксперт. По этой причине не стоит оставлять порцию влажного корма в миске надолго, особенно в дневные часы, когда температура в помещении заметно повышается, убежден он.

«Если питомец не доел пищу за 20-30 минут, остатки лучше выбросить или поместить в специальную емкость и хранить в холодильнике. Но помните, что в таком виде влажный корм годен для употребления в течение пары суток», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Балагуров рассказывал о том, что питомцы могут отравиться покупным кормом с маркетплейсов из-за неправильного хранения.

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