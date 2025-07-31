Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:29, 31 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Названа самая опасная для здоровья диета

Эндокринолог Марченко: Диеты с жесткими ограничениями опаснее всего для здоровья
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Некоторые диеты для потери веса могут быть вредны для здоровья, предупредила доктор медицинских наук, эндокринолог, главный врач семейной клиники «Доктор АННА» Анна Марченко. Самую опасную для здоровья систему питания она назвала «Ленте.ру».

«Опаснее всего для здоровья краткосрочные диеты с жесткими ограничениями. Они направлены на быструю потерю веса за счет острого дефицита калорий и вывода жидкости из организма», — рассказала Марченко. По ее словам, таким образом действительно за несколько недель можно потерять до десяти килограммов. Однако как только человек начинает питаться по-старому, вес вернется.

Жестких диет очень редко удается придерживаться без срывов. Человек сначала голодает, потом срывается и объедается, затем опять голодает — худшего сценария нельзя себе представить, так как это прямой путь к расстройству пищевого поведения

Анна Марченкодоктор медицинских наук, эндокринолог

Не советовала врач также увлекаться диетами, в которых нужно исключать определенные продукты или группы продуктов. Например, кетодиета предполагает отказ от богатых углеводами продуктов. Эффект похудения достигается за счет того, что из-за недостатка углеводов организм получает энергию в процессе расщепления жиров. Однако такое питание увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и обострения мочекаменной и желчекаменной болезни, а также провоцирует увеличение уровня холестерина.

Материалы по теме:
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Ранее нутрициолог, психолог Анна Дивинская предостерегла россиян от чудодейственного метода похудения — коктейля из овсянки, воды и лимонного сока. Такой тип питания может серьезно подорвать здоровье, считает она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Индии начали отказываться от российской нефти. Это происходит на фоне угроз Трампа ввести 100-процентные пошлины

    Наказаны виновные в деле сварившегося в кипятке россиянина

    Фанатка битцевского маньяка пойдет под суд за расправу над российской школьницей

    Туристы спасли почувствовавшего себя плохо в лесу российского пенсионера

    Байден отказался от роскоши

    Шестилетний ребенок пострадал во время атаки дронов ВСУ в российском регионе

    Путин раскрыл необычную деталь в переговорах с президентом Лаоса

    Названа самая опасная для здоровья диета

    Лукашенко высказался о действиях мигрантов в Белоруссии фразой «все что захочется»

    В США призвали Трампа готовиться к столкновению с Россией и Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости