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19:33, 31 июля 2025Экономика

Путин обязал банки предоставлять следователям справки о счетах клиентов

Следователи с 1 сентября смогут получать в банках справки о счетах россиян
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий кредитные организации предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц.

С 1 сентября банки должны будут делиться такой информацией «на основании запроса руководителя следственного органа, следователя с согласия руководителя следственного органа, дознавателя с согласия прокурора по уголовным делам, находящимся в их производстве», говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

Соответствующие изменения внесены в статью 26 федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Ранее 31 июля стало известно, что глава государства также подписал закон о праве следователей приостанавливать операции на банковских счетах подозреваемых. Делать это в целях последующего наложения ареста на них можно будет на срок не более десяти суток в случае наличия данных о том, что счета использовались для преступной деятельности.

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