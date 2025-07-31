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13:29, 31 июля 2025Бывший СССР

Санду предложила избавиться от Российской армии в Приднестровье одним способом

Санду: Мы можем избавиться от Российской армии в ПМР мирным путем
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что может избавиться от Российской армии в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) мирным путем. Об этом глава республики рассказала изданию Newsmaker.

«Главный вопрос — как мы сможем избавиться от Российской армии мирным путем. Если найдется такое решение, возможно, появится и геополитическое окно возможностей», — заявила Санду, отметив, что реальные мирные переговоры по Украине могут поспособствовать решению вопроса «о выводе Российской армии с нашей территории».

Контингент российских миротворцев располагается на территории ПМР с 1992 года. Тогда это стало условием урегулирования конфликта в Приднестровье между властями непризнанного образования и властями в Кишиневе.

Накануне Майя Санду обвинила Россию в намерении вмешаться в парламентские выборы в Молдавии. Голосование запланировано на осень.

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