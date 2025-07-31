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10:42, 31 июля 2025Россия

Спикер Думы в российском городе угрожал «снять голову» мужчине и попал на видео

В Томске спикер Гордумы Сеченов угрожал мужчине во время встречи с жителями
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Томске спикер городской Думы Сергей Сеченов угрожал «снять голову» мужчине во время встречи с жителями. Заявление ветерана специальной военной операции (СВО) попало на видео, его опубликовал местный журналист Александр Остров в Telegram-канале.

На представленных кадрах чиновник спорит с россиянином. Во время ссоры Сеченов оскорбляет оппонента. Последний после этого пытается скрыться среди собравшихся женщин.

Сеченов позже объяснился и заявил, что мужчина сам спровоцировал его на конфликт. Председатель Гордумы Томска признался, что не сдержался, поскольку его оппонент унижал женщин.

«Действительно, это видео с моим участием, на встрече с жителями на улице Вокзальной. Продолжительная конфликтная ситуация между двумя домами из-за места размещения контейнерной площадки», — написал он во «ВКонтакте».

Сеченов участвовал в боевых действиях на Украине. Затем он избрался и стал спикером местной Гордумы в ноябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Пырсиков вырастил гигантские помидоры.

ЖЗЛ
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