Кулеба: В пяти областях Украины повреждены объекты критической инфраструктуры

Объекты критической инфраструктуры получили повреждения в пяти областях Украины. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.

По его словам, инфраструктура была повреждена в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.

«В столице и регионах продолжается ликвидация последствий. На местах работают спасатели, медики, аварийные службы, местные власти», — добавил Кулеба.

Ранее оператор железных дорог республики «Украинские железные дороги» сообщил, что в Киеве в результате взрывов была повреждена железнодорожная инфраструктура. Отмечается, что работники службы и пассажиры не пострадали.