Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:05, 31 июля 2025Бывший СССР

В пяти областях Украины повреждены объекты критической инфраструктуры

Кулеба: В пяти областях Украины повреждены объекты критической инфраструктуры
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: ГСЧС Украины

Объекты критической инфраструктуры получили повреждения в пяти областях Украины. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.

По его словам, инфраструктура была повреждена в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.

«В столице и регионах продолжается ликвидация последствий. На местах работают спасатели, медики, аварийные службы, местные власти», — добавил Кулеба.

Ранее оператор железных дорог республики «Украинские железные дороги» сообщил, что в Киеве в результате взрывов была повреждена железнодорожная инфраструктура. Отмечается, что работники службы и пассажиры не пострадали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тысячи человек личного состава». Российские войска уничтожили в Часовом Яре самую крупную группировку ВСУ за всю историю СВО

    У самолета отказал двигатель во время полета в российском регионе

    Жителям Южной Кореи разрешили общаться с северокорейцами

    Россиянам разъяснили нюансы самообороны при нападении с резиновыми дубинками

    Власти Азербайджана снесли памятник Айвазовскому в Карабахе

    Пассажиры выплатят российской авиакомпании полмиллиона рублей за шутки о бомбах

    Еще одна страна признала новые регионы России

    Путин поздравил Якубовича с юбилеем

    19-летняя невеста Лепса назвала самые дорогие сделанные артисту подарки

    Путин отреагировал на победу российских пловцов в смешанной эстафете на ЧМ в Сингапуре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости