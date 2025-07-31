В России пообещали установить разумный срок для замены Visa и Mastercard

ЦБ пообещал установить разумный срок для замены карт Visa и Mastercard

Российский Центробанк пообещал установить разумный срок для замеры карт Visa и Mastercard, пишет РБК.

Срочно менять карты МПС не нужно: ЦБ установит разумный срок их действия. «Они будут разумными и достаточными для того, чтобы банки планомерно смогли заменить их на карты "Мир" при желании клиентов», — уточнили в пресс-службе Банка России.

В 2022 году, после того как с российского рынка ушли международные платежные системы (МПС), банки продлили сроки использования действующих карт, но новые не выпускали. Карты МПС, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, но продолжили функционировать внутри страны. В июле стало известно, что период действия таких карт будет ограничен.