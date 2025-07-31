Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:31, 31 июля 2025Экономика

В России пообещали установить разумный срок для замены Visa и Mastercard

ЦБ пообещал установить разумный срок для замены карт Visa и Mastercard
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: olgsera / Shutterstock / Fotodom

Российский Центробанк пообещал установить разумный срок для замеры карт Visa и Mastercard, пишет РБК.

Срочно менять карты МПС не нужно: ЦБ установит разумный срок их действия. «Они будут разумными и достаточными для того, чтобы банки планомерно смогли заменить их на карты "Мир" при желании клиентов», — уточнили в пресс-службе Банка России.

В 2022 году, после того как с российского рынка ушли международные платежные системы (МПС), банки продлили сроки использования действующих карт, но новые не выпускали. Карты МПС, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, но продолжили функционировать внутри страны. В июле стало известно, что период действия таких карт будет ограничен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вел себя спокойно и жестко». В Китае впечатлены реакцией Путина на ультиматум Трампа

    Слова Трампа о России и Индии назвали свидетельством неудачи США

    Назван самый дружелюбный регион России

    В России объяснили ценность взятия под контроль Часова Яра

    В России разработали первую модель оценки качества продуктов онлайн-образования

    Microsoft удалит пароли всех пользователей 1 августа

    На Урале мэром города стал проигравший выборы жене водителя чиновник

    В Европе испугались возможной сделки России и США ради завершения конфликта на Украине

    Назван возможный срок полного перехода Запорожской области под контроль ВС России

    НАБУ заподозрило премьера Украины в коррупции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости