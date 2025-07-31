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10:32, 31 июля 2025Бывший СССР

Военкор анонсировал решающую битву за Донбасс после взятия Часова Яра

Поддубный: ВС России ждет решающая битва за Донбасс после взятия Часова Яра
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

После взятия Часова Яра армию России ждет решающая битва за Донбасс. Об этом написал военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Армия России освободила Часов Яр. (...) Впереди еще одна тяжелая, но решающая битва за освобождение Донбасса», — написал военкор.

Он добавил, что с возвышенности Часова Яра в зоне прямой видимости находятся населенные пункты Константиновка и Дружковка, а БПЛА и артиллерия ВС России нацелены на новые позиции обороны ВСУ.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что установление контроля над Часовым Яром позволило Вооруженным силам России развить наступление в сторону Славянска и Краматорска, которые являются последним рубежом обороны ВСУ.

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