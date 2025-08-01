Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:17, 1 августа 2025Мир

Бывшего президента Колумбии приговорили к 12 годам домашнего ареста

Экс-президента Колумбии Урибе приговорили к 12 годам домашнего ареста
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Экс-президента Колумбии Альваро Урибе приговорили к 12 годам лишения свободы, которые он будет отбывать в форме домашнего ареста, за процессуальное мошенничество и подкуп свидетелей. Об этом сообщила радиостанция Caracol.

Уточняется, что бывшего главу государства оштрафовали на 2420,5 минимальной заработной платы, также ему запретили занимать государственные должности на 100 месяцев и 20 дней. При этом Урибе оправдали по двум эпизодам, связанным с делом бывшего прокурора Хильды Ниньо.

Отбывать наказание экс-президент будет по месту жительства в городе Рионегро, департамент Антиокия.

Ранее Урибе признал, что Центральное разведывательное управление США помогало властям Колумбии выслеживать лидеров повстанческой группировки FARC.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп перешел от слов к действиям в споре с Медведевым. Он приказал передислоцировать атомные подлодки

    Умер известный театральный режиссер

    Косторная сменила фамилию

    Пентагон прокомментировал заявление Трампа о перебросе атомных подлодок

    Посол США в Израиле удалил пост о любви жителей Газы к Трампу

    ООН не прокомментировала заявление Трампа о подводных лодках

    Москву накрыла яркая гроза

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала крупным планом обнаженные ягодицы

    Экс-инженер Google оценил риск вымирания человечества из-за ИИ

    Минфин объяснил причину задержки выплат по накоплениям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости