Бывшего президента Колумбии приговорили к 12 годам домашнего ареста

Экс-президента Колумбии Урибе приговорили к 12 годам домашнего ареста

Экс-президента Колумбии Альваро Урибе приговорили к 12 годам лишения свободы, которые он будет отбывать в форме домашнего ареста, за процессуальное мошенничество и подкуп свидетелей. Об этом сообщила радиостанция Caracol.

Уточняется, что бывшего главу государства оштрафовали на 2420,5 минимальной заработной платы, также ему запретили занимать государственные должности на 100 месяцев и 20 дней. При этом Урибе оправдали по двум эпизодам, связанным с делом бывшего прокурора Хильды Ниньо.

Отбывать наказание экс-президент будет по месту жительства в городе Рионегро, департамент Антиокия.

Ранее Урибе признал, что Центральное разведывательное управление США помогало властям Колумбии выслеживать лидеров повстанческой группировки FARC.