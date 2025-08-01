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20:27, 1 августа 2025Мир

Глава МИД Польши поблагодарил ВСУ

Глава МИД Польши Сикорский поблагодарил ВСУ за якобы защиту Европы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lehtikuva / Markku Ulandervia / Reuters

Польша благодарна Вооруженным силам Украины (ВСУ) за якобы защиту республики и всей Европы. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, его слова передает радиостанция RMF24.

«Польша благодарит солдат ВСУ, которые защищают свою страну, а также Польшу и всю Европу (...). Польша должна проявить солидарность и благодарность Украине в этом вопросе (...). Мы делаем это в интересах нашего соседа, но прежде всего — в наших собственных польских интересах», — указал дипломат.

Сикорский добавил, что Польша всегда будет поддерживать свободную и независимую Украину.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает унизительным факт того, что у Украины нет своего суверенитета. По его словам, украинские власти попытались вернуть часть независимости своей стране, но не смогли этого сделать и «только опозорились».

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