На Украине чиновник присвоил миллиард гривен на закупках для ВСУ

СБУ задержала чиновника за растрату миллиарда гривен на закупках для ВСУ

На Украине задержали чиновника Министерства обороны (МО), подозреваемого в растрате более миллиарда гривен (около двух миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»). Об этом заявляет Служба безопасности республики (СБУ) в Telegram.

Уточняется, что фигурант присвоил себе средства, выделенные на закупку продуктов питания для Вооруженных сил Украины (ВСУ) с марта по декабрь 2022 года. По данным следствия, чиновник заключил соответствующий договор с частной компанией, при этом стоимость товаров была завышена на 41 процент, а цена организации поставки — на 221 процент.

«Инициированная правоохранителями судебно-экономическая экспертиза подтвердила факты растраты оборонных средств. Следователи СБУ сообщили экс-чиновнику о подозрении по части 5 статьи 191 ("Растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах") Уголовного кодекса Украины», — рассказали в СБУ.

Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ обвиняют Киев в хищении денег. Речь шла о средствах, выделенных на укрепления в Сумской области.