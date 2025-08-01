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10:42, 1 августа 2025Бывший СССР

На Украине чиновник присвоил миллиард гривен на закупках для ВСУ

СБУ задержала чиновника за растрату миллиарда гривен на закупках для ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: СБУ

На Украине задержали чиновника Министерства обороны (МО), подозреваемого в растрате более миллиарда гривен (около двух миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»). Об этом заявляет Служба безопасности республики (СБУ) в Telegram.

Уточняется, что фигурант присвоил себе средства, выделенные на закупку продуктов питания для Вооруженных сил Украины (ВСУ) с марта по декабрь 2022 года. По данным следствия, чиновник заключил соответствующий договор с частной компанией, при этом стоимость товаров была завышена на 41 процент, а цена организации поставки — на 221 процент.

«Инициированная правоохранителями судебно-экономическая экспертиза подтвердила факты растраты оборонных средств. Следователи СБУ сообщили экс-чиновнику о подозрении по части 5 статьи 191 ("Растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах") Уголовного кодекса Украины», — рассказали в СБУ.

Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ обвиняют Киев в хищении денег. Речь шла о средствах, выделенных на укрепления в Сумской области.

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