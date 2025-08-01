Опутавших проституцией российский город подручным сутенера Коса вынесли приговор

В Иркутске осудили подручных сутенера Коса за организацию занятия проституцией

В Иркутске осудили соучастников сутенера Коса за организацию занятия проституцией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они признаны виновными по статьям 210 («Создание преступного сообщества и руководство его структурными подразделениями»), 126 («Похищение человека»), 163 («Вымогательство»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), 241 («Организация занятия проституцией») и 240 («Вовлечение в занятие проституцией») УК РФ.

По данным следствия, в период с января 2015-го по июнь 2019 года обвиняемые были участниками преступного сообщества, целью которого было получение дохода от организации занятия проституцией. Для работы сети заведений на территории Иркутска и области в преступную деятельность были привлечены администраторы, диспетчеры, водители и представители силового блока.

Соучастники искали женщин для занятия проституцией, обеспечивали места для оказания услуг, рекламу и выполняли другие административные функции. Также они привлекали к работе несовершеннолетних девушек.

В 2017 году фигуранты из представителей силового блока под руководством лидера сообщества совершили преступления средней тяжести и особо тяжкие. Их деятельность в 2019 году пресекли сотрудники СК и МВД России. В декабре 2024 года осудили организатора.

В зависимости от роли соучастников суд приговорил их к срокам от 2,5 до 12,5 года колонии.

Ранее сообщалось, что «откупиться от него никто не мог». Как преступный мир крупного российского города оказался под властью сутенера.