Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:36, 1 августа 2025Мир

Польша передаст Украине еще два пакета военной помощи

Сикорский: Польша передаст Киеву 48-й и 49-й пакеты военной помощи до конца года
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Польша готовится передать Киеву 48-й и 49-й пакеты военной помощи до конца текущего года. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, передает РИА Новости

По словам дипломата, стороны также обсудили реализацию 47-го пакета военной помощи. Он отметил, что в рамках 48-го и 49-го пакета «в текущем году будет обеспечена существенная поддержка оборонного потенциала нашего соседа».

При этом Сикорский не стал раскрывать стоимость траншей, и какие виды вооружений в них войдут, добавив, что не обо всех подробностях может говорить публично.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что западные партнеры республики постоянно хотят выжать из страны как можно больше помощи Украине. Дуда подчеркнул, что без помощи Польши Запад не сможет отправлять оружие на Украину, так как именно в республике находится международный хаб, из которого идут поставки, и там же находятся подразделения, готовые при необходимости эвакуировать дипломатический персонал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров оценил переговоры России и США по Украине

    Москвичей призвали привыкать к новому климату

    Пьяный пассажир угнал гольф-кар, разбил стекло в аэропорту и попал на видео

    В Тюмени заметили группу ряженых Якубовичей на роликах

    Археологи нашли в российском городе зуб мамонта

    В МИД России рассказали о шаге Киева навстречу договоренностям

    В Подмосковье мужчина сделал томографию сердца в клинике и не выжил

    В Москву придет похолодание

    Страна НАТО обвинила Белоруссию в нарушении границы

    Врач раскрыл правду о пластике исполнительницы хита «Матушка-земля»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости