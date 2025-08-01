Польша передаст Украине еще два пакета военной помощи

Сикорский: Польша передаст Киеву 48-й и 49-й пакеты военной помощи до конца года

Польша готовится передать Киеву 48-й и 49-й пакеты военной помощи до конца текущего года. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, передает РИА Новости

По словам дипломата, стороны также обсудили реализацию 47-го пакета военной помощи. Он отметил, что в рамках 48-го и 49-го пакета «в текущем году будет обеспечена существенная поддержка оборонного потенциала нашего соседа».

При этом Сикорский не стал раскрывать стоимость траншей, и какие виды вооружений в них войдут, добавив, что не обо всех подробностях может говорить публично.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что западные партнеры республики постоянно хотят выжать из страны как можно больше помощи Украине. Дуда подчеркнул, что без помощи Польши Запад не сможет отправлять оружие на Украину, так как именно в республике находится международный хаб, из которого идут поставки, и там же находятся подразделения, готовые при необходимости эвакуировать дипломатический персонал.