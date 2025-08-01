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17:54, 1 августа 2025Экономика

Мощная песчаная буря обрушилась на латиноамериканскую страну

Песчаная буря обрушилась на Перу и парализовала движение транспорта
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Benjaminavg / Reuters

На Перу обрушилась мощная песчаная буря. Из-за сильного ветра властям пришлось парализовать движение транспорта, сообщает Radio Programas del Perú (RPP).

Скорость ветра в стране может достигать 40 километров в час. В связи с этим правительство решило перекрыть некоторые автодороги и закрыть порты. Неблагоприятная обстановка в стране сохранится до 3 августа, ожидают метеорологи.

Песчаная буря уже повалила несколько деревьев, вызвала аварии на дорогах, лишила часть жителей электричества, а также повредила дома. От непогоды пострадал и туристический сектор Ики: пришлось отменить туристические прогулки, приостановлены все полеты на параплане, а предприятия закрылись. Жителей латиноамериканской страны призвали не покидать дома без острой необходимости и носить маски.

30 апреля мощнейшая песчаная буря обрушилась на Египет. Небо из-за этого окрасилось в ярко-оранжевый цвет. Город Эс-Саллум практически погрузился во тьму. Местные власти тогда призвали жителей не выходить на улицу без необходимости.

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