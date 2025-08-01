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09:14, 1 августа 2025Бывший СССР

Родственники бойцов из «Айдара» подтвердили уничтожение роты

ТАСС: Родственники бойцов «Айдара» подтвердили уничтожение штурмовой роты
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Родственники бойцов 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) подтвердили уничтожение штурмовой роты у Бессаловки Сумской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Родственники украинских неонацистов 24-го ошб "Айдар" в социальных сетях опубликовали фотографию 1-й штурмовой роты подразделения, которая в полном составе в июле была уничтожена», — рассказал источник агентства.

Об уничтожении штурмовой роты стало известно 26 июля. Тогда сообщалось, что потери батальона наглядно демонстрирует история сестры украинского военного Масальской, которая пыталась найти сослуживцев своего пропавшего без вести брата, однако выяснила, что вся его рота была ликвидирована бойцами группировки войск «Север».

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