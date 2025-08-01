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12:43, 1 августа 2025Россия

Россиянина лишили прав за сбитый куст

Жителя Курска лишили водительских прав за сбитый куст
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области»

Жителя Курска лишили водительского удостоверения за сбитый куст. Об этом в Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Ночью 51-летний мужчина за рулем «Лады» наехал на древесные насаждения, а затем скрылся. Куст, по данным пресс-службы, получил повреждения.

Хозяин дома посмотрел записи с камер видеонаблюдения. После этого с доказательствами он обратился в суд. Сбивший куст водитель вину признал, отметив, что не заметил насаждения в темноте. Его лишили прав на управление транспортными средствами сроком на один год.

Ранее стало известно, что россиянина, который хотел сбежать от жены на специальную военную операцию, лишили водительских прав. Известно, что мужчина поссорился с супругой и заявил, что ему все надоело, и он уйдет на фронт. Жена ему не поверила, и взяла «на слабо».

ЖЗЛ
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