Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:24, 1 августа 2025Россия

Российская чиновница провалилась под трибуну городской думы

В Самарской области чиновница Шиганова провалилась под трибуну городской думы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Михаил Абдалкин. Голос рабочего.🔗»

В Самарской области чиновница Наталья Шиганова провалилась под трибуну городской думы. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале.

Депутат в российском регионе Михаил Абдалкин отметил, что все произошло накануне заседания думы Новокуйбышевска. По словам парламентария, приглашенные чиновники начали заходить на трибуну, один из них провалился ногой в двухметровую дыру в полу, прикрытую фанерным листом.

«Я оказался рядом и помог вытащить несчастного из портала в ад», — поделился депутат.

Как утверждает Собчак, пострадавшая Шиганова разодрала колено до крови и порвала брюки. Тем не менее с заседания чиновница не ушла. В этот день спикеры обсуждали бюджет города.

Дыру в полу пообещали залатать в ближайшее время.

Ранее стало известно, что в Тыве чиновницу оштрафовали из-за фото с тюремными тату у пастуха на медосмотре.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России начала применять «убойную тактику» в зоне СВО. Что об этом известно?

    В Китае высказались об угрозах Трампа России и ее партнерам

    В России спрогнозировали ярость Трампа из-за одного заявления Путина

    Мощный пожар перекрыл проезд по российской трассе

    Раскрыт гонорар Гуфа за прощальный концерт

    Названы основные покупатели российского безалкогольного пива

    Азербайджанское СМИ стало неправильно называть российские города после скандала с ТАСС

    Интерес россиян к ипотеке возобновился

    Звезда «Содержанок» найден мертвым в своей квартире

    Популярная в 70-х обувь вернется в моду осенью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости