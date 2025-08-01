Российская чиновница провалилась под трибуну городской думы

В Самарской области чиновница Шиганова провалилась под трибуну городской думы

В Самарской области чиновница Наталья Шиганова провалилась под трибуну городской думы. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале.

Депутат в российском регионе Михаил Абдалкин отметил, что все произошло накануне заседания думы Новокуйбышевска. По словам парламентария, приглашенные чиновники начали заходить на трибуну, один из них провалился ногой в двухметровую дыру в полу, прикрытую фанерным листом.

«Я оказался рядом и помог вытащить несчастного из портала в ад», — поделился депутат.

Как утверждает Собчак, пострадавшая Шиганова разодрала колено до крови и порвала брюки. Тем не менее с заседания чиновница не ушла. В этот день спикеры обсуждали бюджет города.

Дыру в полу пообещали залатать в ближайшее время.

Ранее стало известно, что в Тыве чиновницу оштрафовали из-за фото с тюремными тату у пастуха на медосмотре.