Стали известны компании — претендентки на выезд из Москвы

«Ведомости»: Почти 170 госкомпаниям предстоит покинуть Москву

Власти России подготовили список корпораций и компаний с государственным участием, которым предстоит покинуть Москву. Как сообщили «Ведомости», в настоящее время в этом перечне порядка 170 наименований.

Пока специалисты Минэкономразвития работают над окончательным вариантом списка. Есть данные, что к переезду намечены те организации, где трудятся не меньше 2000 человек. Кроме того, предусмотрен более мягкий вариант, который предполагает перенос лишь некоторых функций компании при условии, что она обязательно создаст в регионе новые рабочие места.

Издание напомнило, что поручение о поэтапном перемещении из Москвы государственных корпораций и госкомпаний правительству дал президент России Владимир Путин по итогам работы Петербургского международного экономического форума 2024 года.

Известно также, что вопрос о переводе ведомств и госкомпаний на Дальний Восток обсуждался в правительстве еще в 2015 году.