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18:18, 1 августа 2025Экономика

Июльский рост поставок российского трубопроводного газа в Европу оценили

Reuters: Поставки газа из РФ в Европу выросли в июле на 37 %
Дмитрий Воронин

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Экспорт российского трубопроводного газа в Европу вырос в июле к предыдущему месяцу на 37 процентов, до 51,5 миллиона кубометров в сутки. Об этом со ссылкой на собственные оценки сообщает Reuters, указывая, что на динамику повлияли ремонтные работы на «Турецком потоке», являющемся сейчас единственным маршрутом поставок в указанном направлении.

К июлю 2024 года, отмечается в публикации, поставки также выросли, хотя и не столь значительно — на 4,7 процента, а всего по турецкому направлению в январе-июне было перекачано 9,93 миллиарда кубометров газа против 9,3 миллиарда годом ранее. Тем не менее, следует из данных агентства, с учетом прекращения с 1 января украинского транзита, речь идет о значительном снижении объема трубопроводных поставок.

В то же время, российские власти отмечают, что, с учетом произошедшего наращивания поставок СПГ, баланс отечественного газового экспорта почти не изменился. Об этом, в частности, говорил вице-премьер РФ Александр Новак, по словам которого «Россия в этом смысле не проиграла, потому что по прошлому году и в начале этого года мы увеличили объемы поставок сжиженного природного газа в Европу».

На фоне этого стало известно, что американский президент Дональд Трамп на торговых переговорах с властями ЕС убеждал их отказаться от закупки энергоносителей у России и покупать СПГ только у Соединенных Штатов. По данным Politico, на недавней встрече главы США с руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен это была его «задача номер один».

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