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18:52, 1 августа 2025Бывший СССР

Страна НАТО обвинила Белоруссию в нарушении границы

Литва обвинила Белоруссию в нарушении границы беспилотником
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Литва обвинила Белоруссию в нарушении границы беспилотником. Об этом говорится на сайте МИД прибалтийской республики.

Сообщается, что представителю посольства Белоруссии в Литве была вручена нота с выражением решительного протеста. «В связи с незаконным проникновением 28 июля беспилотного воздушного судна с территории Республики Беларусь в воздушное пространство Литовской Республики», — объясняются причины в ведомстве.

Уточняется, что МИД Литвы потребовал от Минска объяснений по данному инциденту, призвав не допускать подобного в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что в Литве начнут подготовку инструкторов по гражданскому сопротивлению на случай военного конфликта. Об этом сообщали в министерстве обороны республики.

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