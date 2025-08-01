В Москве мотоциклист сделал сальто после жесткого столкновения с легковушкой

Shot: На юге Москвы мотоциклист сделал сальто после столкновения с легковушкой

На юге Москвы мотоциклист сделал сальто после жесткого столкновения с легковым автомобилем. Момент ДТП попал на видео, его опубликовал Telegram-канал Shot.

На представленном ролике видно, как мотоцикл мужчины отлетает на десятки метров.

Как утверждает Shot, авария с участием автомобиля каршеринга и мотоцикла произошла рано утром на Варшавском шоссе. Водитель Chery пытался развернуться из среднего ряда. В результате байкер на огромной скорости врезался в боковую часть машины, и рухнул на проезжую часть.

Мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу. В районе столкновения пришлось перекрывать три полосы движения.

Ранее сообщалось, что депутат из Курганской области Владимир Алейников признал вину в смертельной аварии с мотоциклистом.

Парламентарий решил взять на себя все расходы, связанные с похоронами.