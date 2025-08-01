В России открыт предзаказ на смартфоны серии HUAWEI Pura 80

Цифровая экосистема МТС объявила о начале предзаказа на новые модели смартфонов серии HUAWEI Pura 80. Предзаказ открыт с 01 по 08 августа.
Модель HUAWEI Pura 80 Ultra представлена в золотом и черном оттенках. Версия HUAWEI Pura 80 Pro — в глянцевом красном, глянцевом белом и классическом черном.
«Доля флагманских смартфонов китайских брендов увеличилась на треть за последние полгода. В число лидеров продаж традиционно входит серия Pura, поэтому уверены, что новинка уже по итогам первых месяцев с момента появления сможет занять высокую долю», — рассказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.
Стоимость HUAWEI Pura 80 Ultra составляет 139 999 рублей; HUAWEI Pura 80 Pro — 89 999 рублей.