В России открыт предзаказ на смартфоны серии HUAWEI Pura 80

МТС открыла предзаказ на смартфоны серии HUAWEI Pura 80

Цифровая экосистема МТС объявила о начале предзаказа на новые модели смартфонов серии HUAWEI Pura 80. Предзаказ открыт с 01 по 08 августа.

Модель HUAWEI Pura 80 Ultra представлена в золотом и черном оттенках. Версия HUAWEI Pura 80 Pro — в глянцевом красном, глянцевом белом и классическом черном.

«Доля флагманских смартфонов китайских брендов увеличилась на треть за последние полгода. В число лидеров продаж традиционно входит серия Pura, поэтому уверены, что новинка уже по итогам первых месяцев с момента появления сможет занять высокую долю», — рассказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Стоимость HUAWEI Pura 80 Ultra составляет 139 999 рублей; HUAWEI Pura 80 Pro — 89 999 рублей.