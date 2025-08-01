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19:34, 1 августа 2025Забота о себе

Врачи рассказали о защитных свойствах грудного молока от диабета и рака

Врач Трифонова: Грудное молоко снижает риск развития рака
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Грудное молоко играет ключевую роль в формировании как физического, так и психического здоровья новорожденного. По словам профессора Натальи Трифоновой, доктора медицинских наук и заместителя главврача по научной работе Сеченовского центра материнства и детства, именно грудное молоко помогает развиваться головному мозгу и укрепляет иммунную систему младенца с первых дней жизни. Ее слова передают «Известия».

Как уточняет эксперт, особую ценность представляют жирные кислоты — докозагексаеновая (Омега-3) и арахидоновая (Омега-6). Эти вещества играют роль строительных элементов для мозга и органов зрения малыша. «По сути, это "кирпичики" для развития головного мозга», — отметила Трифонова.

Иммунная система новорожденного в первые месяцы жизни особенно уязвима. Здесь на помощь и приходит грудное молоко, содержащее антитела, защищающие малыша от вирусов и бактерий, а также существенно снижающее риск развития аллергий. Особенно важны первые четыре месяца, в течение которых грудное вскармливание обеспечивает надежную защиту, показали клинические исследования.

Кроме того, грудное молоко способствует созданию здоровой микрофлоры кишечника. Через него от матери к ребенку передаются полезные бактерии, включая Lactobacillus, Enterococcus, Bifidobacterium и другие. Эти микроорганизмы формируют барьер, не позволяя вредным веществам проникать в кровь и вызывать заболевания.

Продолжительность кормления также имеет значение: чем дольше оно сохраняется, тем больше защитных эффектов получает как ребенок, так и мать. Врачи отмечают, что естественное вскармливание снижает риск таких хронических заболеваний, как ожирение, диабет второго типа, рак и болезни сердца.

Не меньшую пользу от этого получают и сами женщины. Согласно данным, грудное вскармливание снижает вероятность развития рака молочной железы, яичников и эндометрия, а также защищает от сердечно-сосудистых проблем. Кроме того, у кормящих женщин ниже риск послеродовой депрессии.

«Грудное вскармливание — это продукт миллионов лет эволюции, который приносит огромную пользу как ребенку, так и маме», — заключила Трифонова.

Ранее ведущий акушер-гинеколог клиники репродуктивного здоровья «Женский Доктор» Татьяна Бережкова рассказала, что одной из распространенных проблем, с которой сталкиваются молодые мамы после родов, является интенсивная потеря волос. Она раскрыла причины этого явления.

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