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21:20, 2 августа 2025Мир

Аналитик заметил несоответствие заявлений и действий Трампа

Аналитик Крайнер: Действия Трампа в отношении России важнее его заявлений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер прокомментировал действия президента США Дональда Трампа в отношении России. Об этом он высказался на YouTube.

По мнению Крайнера, решения Трампа в отношении России гораздо важнее его публичных заявлений.

«Трамп снова отправляет [спецпосланника президента США Стива] Уиткоффа в Москву. <…> Эти коммуникации, которые осуществляются через доверенное лицо, гораздо важнее того, что говорится общественности и СМИ», — подчеркнул он.

Аналитик добавил, что несмотря на все слова Трампа, он показал, что понимает «важность российско-американских отношений».

Ранее американский лидер заявил, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни. «Он потом едет в Россию, верите или нет», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о запланированном на 1 августа визите его представителя в Израиль.

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