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16:12, 2 августа 2025Мир

Глава правительства Индии пригрозил Пакистану ракетным ударом

Глава индийского кабмина Моди пригрозил Пакистану ракетным ударом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kin Cheung / Reuters

Премьер-министр правительства Индии Нарендра Моди пригрозил Пакистану ракетным ударом. Об этом сообщает ТАСС.

Моди анонсировал открытие нового производства ракет BrahMos. «Если Пакистан вновь совершит грех, ракеты, сделанные в Уттар-Прадеше, уничтожат террористов», — сказал он во время выступления в Варанаси.

Индийский премьер заявил, что одно упоминание ракет BrahMos «не дает спать по ночам» пакистанцам. Также он отметил эффективность средств ПВО страны, способных, по его словам, эффективно отражать пакистанские удары.

Ранее в Индии приняли решение вывести из состава вооруженных сил страны советские истребители МиГ-21. Они состояли на вооружении свыше 60 лет.

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