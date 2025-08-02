Ильин день в 2025 году: суть, история и традиции, приметы, что можно и нельзя делать

Православные в России отмечают Ильин день

Ильин день — один из самых народных церковных праздников, а пророк Илья — один из самых известных и ярких ветхозаветных персонажей и при этом один из самых почитаемых в православии святых. «Лента.ру» рассказывает, когда отмечается день памяти пророка Илии, какие приметы и традиции существуют, что можно и чего нельзя делать.

Когда отмечается Ильин день в 2025 году

День памяти пророка Илии, или Ильин день, в 2025 году отмечается 2 августа. Эта дата в календаре православных праздников не меняется из года в год.

В 2025 году, как и всегда, Ильин день празднуется 2 августа. В этом году он выпадает на субботу

Кто такой пророк Илья: его жизнь и чудеса

Пророк Илья — один из величайших пророков Ветхого Завета. Он родился в IX веке до нашей эры в городе Фисвы, находившемся в Галааде (территория современного Иорданского Хашимитского Королевства). Согласно преданию, перед этим его отцу Соваху явилось видение: благообразные мужи пеленали младенца огнем и питали пламенем огненным — это символ особого божьего призвания и духовной силы Илии.

Имя Илья означает «Бог мой Господь» и отражает основное содержание его служения — борьбу за поклонение единому Богу Яхве

О ранних годах жизни Ильи известно немного. Он происходил из колена Левия, которое традиционно связано со священническим служением. С юности Илья отличался набожностью и строгим соблюдением закона Моисеева, что подготовило его к будущей пророческой миссии.

Илья не проходил через процесс обращения в современном смысле, так как родился в среде, где вера в единого Бога была основой жизни. Однако его призвание как пророка стало переломным моментом. Согласно Ветхому Завету, а точнее Третьей книге Царств (17:1), Бог избрал Илью для борьбы с язычеством, которое распространилось в Израильском царстве при царе Ахаве и его жене Иезавели. Иезавель активно насаждала культ языческого бога плодородия Ваала, что вызвало гнев Бога и стало причиной миссии Ильи.

Обращение Ильи к пророческому служению произошло через прямое божественное откровение

Илья получил повеление от Бога выступить против идолопоклонства и вернуть народ Израиля к истинной вере, с тех пор он стал проповедником.

Чудеса пророка Ильи

Пророк Илья прославился многочисленными чудесами, которые подчеркивали его связь с Богом и служили доказательством истинности его проповеди.

1. Засуха по слову пророка (3 Царств 17:1-7). Илья предсказал трехлетнюю засуху в Израиле как наказание за поклонение Ваалу. Он заявил царю Ахаву: «Жив Господь, Бог Израилев, пред Которым я стою! В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Засуха наступила, и земля перестала приносить плоды, что стало первым мощным знамением.

2. Чудо с вороном (3 Царств 17:2-6). Во время засухи Бог повелел Илье укрыться у потока Хораф. Туда вороны утром и вечером приносили ему пищу — хлеб и мясо, а воду он пил из потока. Это чудо показало Божью заботу о своем пророке.

3. Чудо со вдовой в Сарепте Сидонской (3 Царств 17:8-16). Бог направил Илью к бедной вдове, у которой почти не осталось еды. Илья попросил ее приготовить лепешку, пообещав, что ее мука и масло не иссякнут. Так и произошло: пока Илья жил в ее доме, еда чудесным образом не заканчивалась.

4. Воскрешение сына вдовы (3 Царств 17:17-24). Когда сын вдовы ушел из жизни, Илья трижды молился над ним, призывая Бога вернуть ребенку жизнь. Мальчик ожил, что укрепило веру вдовы и подтвердило божественную силу Ильи.

5. Состязание на горе Кармил (3 Царств 18:20-40). Пророк вызвал жрецов Ваала на состязание, чтобы доказать, чей бог истинный. Жрецы Ваала тщетно молились своему богу, чтобы тот зажег жертвенник, а Илья, облив свой жертвенник водой, призвал Яхве, и огонь с небес мгновенно охватил жертву. Это чудо обратило народ к истинной вере, а жрецов Ваала Илья приказал казнить.

6. Окончание засухи (3 Царств 18:41-45). После победы на Кармиле Илья молился о дожде, и Бог послал сильный ливень, завершив трехлетнюю засуху. Это стало кульминацией его миссии и доказательством Божьей милости.

7. Бегство в пустыню и встреча с Богом (3 Царств 19:1-18). После угроз Иезавели Илья бежал в пустыню, где впал в отчаяние. Бог явился ему не в буре или землетрясении, а в «веянии тихого ветра», укрепив его дух и дав новые указания.

Окончание земной жизни пророка Ильи

Жизнь пророка Илья не закончилась так, как у обычных смертных. Согласно Библии (4 Царств 2:11), Илья был вознесен на небо живым на огненной колеснице, запряженной огненными конями: «Вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо». Его ученик Елисей стал свидетелем этого чуда и унаследовал пророческий дар учителя.

В христианской традиции считается, что Илья, как и ветхозаветный персонаж Енох, был взят Богом живым. В эсхатологических учениях (например, в книге Откровения) есть мнение, что Илья вернется перед концом времен как один из двух свидетелей, чтобы проповедовать и принять мученическую смерть.

Ильин день: в чем суть праздника

Для православных христиан это день памяти пророка Ильи. Верующие посещают храмы, участвуют в богослужениях, молятся о защите от бедствий, хорошем урожае и семейном благополучии.

Праздник также знаменует переход от лета к осени: по народным поверьям, после 2 августа вода в реках и озерах становится холоднее, а природа готовится к новому сезону.

В сельских местностях до сих пор сохраняются некоторые народные традиции, такие как освящение воды или проведение молебнов за урожай. В городах празднование обычно ограничивается церковными службами.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Народные поверья и традиции

Ильин День богат традициями, которые передаются из поколения в поколение. В этот день принято:

посещать церковь — верующие молятся пророку Илье о защите от стихийных бедствий и просят благословения на новый урожай;

верующие молятся пророку Илье о защите от стихийных бедствий и просят благословения на новый урожай; освящать воду — в храмах проводят обряд освящения воды, которую потом используют для защиты дома и семьи;

в храмах проводят обряд освящения воды, которую потом используют для защиты дома и семьи; устраивать праздничные застолья — на стол подают блюда из нового урожая, хлеб, каши, овощи, а также мясные и рыбные блюда;

на стол подают блюда из нового урожая, хлеб, каши, овощи, а также мясные и рыбные блюда; проводить обряды для урожая -- в деревнях было принято окроплять поля святой водой, чтобы защитить их от засухи или ливней.

В народе Илью считают строгим, но справедливым святым, поэтому в этот день стараются соблюдать все традиции и избегать запрещенных действий

Что нельзя делать в Ильин день

Ильин день сопровождается запретами, связанными с почитанием пророка и его связью со стихиями. В 2025 году, как и в прошлые годы, в этот день нельзя:

купаться в водоемах — существует поверье, что после Ильина дня вода становится холодной, а нечистая сила может утащить человека под воду;

существует поверье, что после Ильина дня вода становится холодной, а нечистая сила может утащить человека под воду; работать в поле или огороде — считается, что это может разгневать пророка Илью и навлечь беду на урожай;

— считается, что это может разгневать пророка Илью и навлечь беду на урожай; сквернословить и ссориться — в этот день важно сохранять мир в душе и избегать конфликтов;

в этот день важно сохранять мир в душе и избегать конфликтов; оставлять двери открытыми — по поверьям, это может привлечь в дом нечистую силу.

Нарушение этих запретов, по народным поверьям, может привести к неудачам или даже к природным катаклизмам.

Приметы на Ильин день

Фото: NOAA / Unsplash

Ильин день богат приметами, которые, как верят в народе, помогают предсказать погоду и будущие события. Вот самые известные из них.

Если 2 августа идет дождь с грозой, год будет урожайным.

Ясная погода в Ильин день предвещает теплую осень.

Если утром роса обильная, зима будет снежной.

Услышать гром в этот день — к удаче, а увидеть молнию — к важным переменам в жизни.

Эти приметы до сих пор актуальны в сельской местности, где люди внимательно следят за знаками природы.