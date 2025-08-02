На Украине погоню кукурузника за российским дроном сняли на видео

В Одессе сняли на видео погоню кукурузника за российским дроном

В Одессе сняли на видео погоню кукурузника за российским дроном. Выложенный в сеть ролик опубликовало издание «Страна» в Telegram.

На кадрах видно похожий на «Герань» беспилотник. Рядом с ним летит легкомоторный самолет.

Украинское военное командование уже давно использует кукурузники для борьбы с беспилотниками, отмечает издание.

Ранее на Украине потерпел крушение французский истребитель Mirage 2000. Борт разбился в Волынской области 22 июля. Местные СМИ причиной падения самолета назвали отказ авиатехники.