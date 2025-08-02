Опубликован момент удара беспилотника по зданию ТЦК в ДНР

Военкор Романов показал видео с ударом дрона по зданию ТЦК в ДНР

Момент удара российского беспилотника по зданию территориального центра комплектования (ТЦК; украинский аналог военкомата) попал на видео. Кадры опубликовал военкор Владимир Романов в Telegram.

На записи дрон пикирует на уже горящее здание. После этого раздается взрыв, в небо летят обломки.

По данным Романова, видео сняли в населенном пункте Дружковка Донецкой народной республики (ДНР). Дружковка временно находится под оккупацией Вооруженных сил Украины.

Тем временем российские войска продолжают наступление в ДНР. 2 августа Минобороны России сообщило о переходе под российский контроль села Александро-Калиново.