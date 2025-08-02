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12:36, 2 августа 2025Россия

Опубликован момент удара беспилотника по зданию ТЦК в ДНР

Военкор Романов показал видео с ударом дрона по зданию ТЦК в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Момент удара российского беспилотника по зданию территориального центра комплектования (ТЦК; украинский аналог военкомата) попал на видео. Кадры опубликовал военкор Владимир Романов в Telegram.

На записи дрон пикирует на уже горящее здание. После этого раздается взрыв, в небо летят обломки.

По данным Романова, видео сняли в населенном пункте Дружковка Донецкой народной республики (ДНР). Дружковка временно находится под оккупацией Вооруженных сил Украины.

Тем временем российские войска продолжают наступление в ДНР. 2 августа Минобороны России сообщило о переходе под российский контроль села Александро-Калиново.

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