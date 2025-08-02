Постпред США при НАТО назвал дату визита спецпосланника Трампа в Москву

Уитакер: Спецпосланник Трампа Уиткофф посетит Москву в эти выходные

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телекомпании NBC назвал дату визита спецпосланника американского президента ДональдаТрампа Стива Уиткоффа в Москву. По его словам, Уиткофф посетит российскую столицу в эти выходные.

«Я знаю, что специальный посланник президента Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных», — отметил дипломат. Он выразил надежду на то, что в вопросе украинского урегулирования удастся добиться прорыва.

Ранее американский лидер заявил, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни. «Он потом едет в Россию, верите или нет», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о запланированном на 1 августа визите его представителя в Израиль.

