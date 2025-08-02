Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с профессиональным праздником и 95-летием создания Воздушно-десантных войск», — говорится в поздравлении главы государства с Днем ВДВ.

Российский лидер отметил, что «за прошедшее время представители легендарной "крылатой пехоты" вписали немало ярких, незабываемых страниц в героическую летопись Отчизны». Он подчеркнул, что мужество, бесстрашие и сила духа десантников всегда будут примером подлинного патриотизма, верности присяге и воинскому долгу.

«Эти качества в полной мере отражают ваш мощный девиз: "Никто, кроме нас!" На него равнялись все, кто служил в ВДВ», — добавил Путин. Особые слова благодарности он выразил ветеранам Великой Отечественной войны.

По словам главы государства, нынешнее поколение солдат и офицеров доблестно сражается за правду и справедливость в ходе специальной военной операции, с честью отстаивает национальные интересы России. Путин выразил уверенность, что военнослужащие ВДВ будут и дальше вносить значимый вклад в укрепление мощи Вооруженных сил России и обеспечение безопасности страны.

2 августа 2025 года ВДВ России отмечают 95 лет. Принято поздравлять всех, кто служил в этих войсках. Скачать красивые открытки, картинки и готовые поздравления можно в материале «Ленты.ру».