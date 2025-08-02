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04:16, 2 августа 2025Россия

Российский боец рассказал о применении БПЛА в Сумской области

ТАСС: БПЛА «Черника-2» атакуют объекты ВСУ в глубине Сумской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа летающее крыло «Черника-2» точечной атакуют объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в глубине Сумской области. Об этом рассказал российский боец с позывным Монах в беседе с ТАСС.

«Мы можем работать глубоко в тыл, уже на территориях Сумской области. У "Черники-2" гораздо больше запас хода, в воздухе получается провисеть 1,5 часа. Можно уйти на высотный эшелон, а это 3000 метров, и находиться там час. Ни на одной мультироторной системе это невозможно», — рассказал боец.

По его словам, развертывание беспилотной системы занимает считаные минуты. Это позволяет операторам отработать по позиции противника и уехать, подчеркнул Монах.

Ранее на Западе выразили беспокойство из-за новой тактики России. Западные военные аналитики писали, что так называемый наступательный треугольник (комбинация пехоты, беспилотников и планирующих бомб — прим. «Ленты.ру») создает большие трудности для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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