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08:08, 2 августа 2025Экономика

Стало известно о переговорах индийских компаний о закупках нефти из России

Mint: Компании по переработке нефти в Индии ведут переговоры о закупках у России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Индия продолжает закупать российскую нефть, а государственные нефтеперерабатывающие компании ведут переговоры с РФ о закупке энергоносителей. Такие данные приводит местная газета Mint.

По информации источников издания, Indian Oil Corp (IOC), Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL) и Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL) и другие компании продолжают сотрудничество с российскими поставщиками нефти. Переговоры касаются спотовых сделок вопреки атироссийским санкциям Евросоюза и недовольству преидента США Дональда Трампа тем фактом, что страна закупает энергоносители из РФ в больших количествах.

Уточняется, что в последние несколько дней компании по переработке нефти в Индии закупили две партии из РФ с более высоким дисконтом, чем обычно. «Компании по сбыту нефти в настоящее время ведут переговоры о поставках из России. Решения замедлять или останавливать нет, решения о прекращении импорта из России нет», — пояснили собеседники газеты.

Переговоры ведутся по сделкам, предусматривающим дальнейшие поставки в сентябре. До тех пор заводы по переработке энергоресурсов загружены.

Ранее власти Индии опровергли информацию, что они якобы решили прекратить закупки нефти из России. Также не было указаний об импорте нефти из других источников.

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