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02:30, 2 августа 2025Интернет и СМИ

Трампа обвинили в приближении угрозы ядерной эскалации

Telegraph: Словами об АПД Трамп сделал первый шаг по лестнице ядерной эскалации
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Президент США Дональд Трамп только приближает угрозу ядерной эскалации своими словами о передислокации американских атомных поводных лодок якобы на фоне исходящей от России угрозы. Об этом заявил журналист газеты The Daily Telegraph Эдриан Бломфилд.

«В обычное время это был бы исключительный, эпохальный и вселяющий ужас момент. Даже во времена холодной войны ни один президент США публично не направлял атомные подводные лодки в сторону российских вод», — подчеркнул автор статьи, напомнив, что никто из американских лидеров не прибегал к такому балансированию «на грани ядерной войны».

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