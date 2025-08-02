В Херсоне и Николаеве после взрывов отключился свет

«Страна»: В Херсоне и Николаеве после взрывов отключился свет

В Херсоне и Николаеве после взрывов отключился свет, об этом сообщило издание «Страна.ua».

«В Херсоне пропало электричество, сообщают власти. Накануне в городе прозвучали взрывы», — говорится в публикации.

В Николаеве также нет света после взрывов, пишет издание со ссылкой на местные паблики. Также в городе начался сильный пожар.

Ранее Армия России ударила по мосту в Херсоне фугасной авиабомбой ФАБ-3000. На опубликованных кадрах видно, как авиабомба поражает цель. После удара в небо поднимается облако темного дыма.