Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:48, 2 августа 2025Бывший СССР

В Херсоне и Николаеве после взрывов отключился свет

«Страна»: В Херсоне и Николаеве после взрывов отключился свет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

В Херсоне и Николаеве после взрывов отключился свет, об этом сообщило издание «Страна.ua».

«В Херсоне пропало электричество, сообщают власти. Накануне в городе прозвучали взрывы», — говорится в публикации.

В Николаеве также нет света после взрывов, пишет издание со ссылкой на местные паблики. Также в городе начался сильный пожар.

Ранее Армия России ударила по мосту в Херсоне фугасной авиабомбой ФАБ-3000. На опубликованных кадрах видно, как авиабомба поражает цель. После удара в небо поднимается облако темного дыма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп снова пригрозил России санкциями

    Украинская бригада потеряла боеспособность под Волчанском

    Раскрыта позиция Трампа по завершению конфликта на Украине

    В Херсоне и Николаеве после взрывов отключился свет

    Симоньян выразила опасения из-за развития искусственного интеллекта

    Назван источник информации Трампа по конфликту на Украине

    «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до трех матчей

    Стало известно о проблемах ВСУ на юге Красноармейска

    «Краснодар» победил «Динамо» в матче РПЛ

    Орбан назвал нереалистичным предположение о российской угрозе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости